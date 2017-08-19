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حامل اللقب موناكو ينتزع فوزاً صعباً من مضيفه ميتز بهدف نظيف بالدوري الفرنسي
اخبار الرياضة

انتزع حامل اللقب موناكو فوزاً صعباً من مضيفه ميتز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما في افتتاحية مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.


ويدين موناكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكولومبي رادميل فالكاو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 اثر تمريرة من الجناح رشيد غزال رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع موناكو رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما ظل ميتز بلانقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وحقق فريق الإمارة في الوقت ذاته رقماً قياسياً من الانتصارات المتتالية في الدوري المحلي برصيد 15 فوزاً منذ شباط/فبراير الماضي، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم بوردو بقيادة مدربه لوران بلان عام 2009.

ولم يكن مهاجم موناكو كيليان مبابي ضمن تشكيلة فريقه ضد ميتز ما يعزز من إمكانية رحيله عن النادي وسط اهتمام من باريس سان جيرمان وريال مدريد.

سيريانيوز

2017-08-19 11:41:15
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