خطف اللاعبون الجدد في صفوف بايرن ميونيخ الأضواء خلال فوز فريقهم على باير ليفركوزن 3-1 على ملعب أليانز أرينا في مستهل حملة دفاع الفريق البافاري عن اللقب في الدوري الألماني.



وافتتح المدافع العملاق نيكلاس زولي المنتقل إلى الفريق البافاري مطلع الموسم الحالي التسجيل بكرة رأسية في أول مشاركة له في الدوري مع فريقه الجديد، إثر تلقيه الكرة من لاعب آخر كان يخوض باكورة مبارياته مع بايرن هو سيباستيان رودي من ركلة حرة مباشرة(9).



وسرعان ما أضاف الوافد الجديد الآخر الفرنسي كورينتين توليسو الهدف الثاني بكرة رأسية من مسافة قصيرة بعد تمريرة رائعة من التشيلي أرتورو فيدال (19).



وكاد توليسو يضيف الثالث لكن الحارس لينو تصدى لمحاولته قبل أن ترتطم الكرة بالقائم وتخرج (28).



وفي مطلع الشوط الثاني حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة تمامًا بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو إثر عرقلة الهداف البولندي من قبل لاعب ليفركوزن التشيلي تشارلز أرانغيز داخل المنطقة من دون أن يتنبه لها الحكم في بادئ الأمر (53).



ورد ليفركوزن عبر هدف رائع سجله السويسري الجنسية الألباني الأصل إدمير محمدي بتسديدة قوية (65).



واستمر غياب حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير لعدم تعافيه تماماً من عملية جراحية في كاحله خضع لها أواخر الموسم الماضي، وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز المعار من ريال مدريد لموسمين، في حين عاد الجناح الهولندي آريين روبن وشارك في أواخر الشوط الثاني.



يذكر أن بداية الشوط الثاني تأخرت لربع ساعة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ميونيخ.