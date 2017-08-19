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المصنف الاول عالمياً الاسباني نادال يواصل التقدم ويبلغ ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية
اخبار الرياضة

تابع رافايل نادال عروضه القوية في دورة سينسيناتي الأميركية الدولية في كرة المضرب وتغلب على مواطنه ألبرت راموس فينولاس 7-6 (7-1) و6-2.


يذكر أن نادال الفائز بـ15 لقباً كبيراً في مسيرته بينها 10 في رولان غاروس وحدها، ضمن انتزاع المركز الأول في التصنيف العالمي من البريطاني أندي موراي بغض النظر عن النتيجة التي سيحققها في دورة سينسيناتي، وذلك للمرّة الأولى منذ تموز عام 2014.

وارتدى كل من نادال ومواطنه شارات سوداء حداداً على ضحايا الاعتداء الإرهابي في برشلونة الذي حصد 13 قتيلاً.

ويلتقي نادال في ربع النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس الذي تخطى عقبة  الكرواتي إيفو كارلوفيتش بصعوبة 4-6 و7-6 (8-6) و6-3.

سيريانيوز

2017-08-19 11:35:38
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