ميلان يكتسح سكينديا المقدوني بسداسية ويضع قدماً بدوري المجموعات بالدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

ضمن نادي ميلان الإيطالي نظرياً مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه سكينديا المقدوني بسداسية نظيفة في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة المجموعات للمسابقة.

وباتت مهمة الفريق المقدوني شبه مستحيلة للتفوق على منافسه الإيطالي في مباراة الإياب، خصوصاً بمواجهة فريق عريق مثل ميلان يملك تاريخاً كبيراً في المسابقات الأوروبية.



سجل أهداف ميلان الوافد الجديد من بورتو، البرتغالي أندريه سيلفا (13 و28) وريكاردو مونتوليفو (25 و85) وفابيو بوريني (67) ولوكا أنتونيلي (68)، علماً بأن قلب دفاع يوفنتوس السابق ليوناردو بونوتشي شارك أساسياً في المباراة التي احتضنها ملعب سان سيرو الشهير.

وفي مواجهات أخرى، تلقى أياكس أمستردام الهولندي صدمة بالهزيمة على أرضه أمام روزنبورغ النرويجي (صفر-1) بينما حول أتلتيك بيلباو الإسباني تأخره بهدفين أمام مضيفه باناثينايكوس اليوناني إلى الفوز (3-2)، وأفلت مرسيليا الفرنسي من الهزيمة أمام مضيفه دومزال السلوفيني وتعادل معه (1-1).



وفاز إيفرتون الإنكليزي بقيادة لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني على هايدوك سبليت الكراوتي بهدفين نظيفين.



وفاز سبورتينغ براغا البرتغالي على مضيفه هافنارفجوردور الايسلندي (2-1) وفاردار المقدوني على فنربخشه التركي (2-صفر)، وباوك سالونيكا اليوناني على أوسترسوند السويدي (3-1).



كذلك تغلب فيكتوريا بلزن التشيكي على أيك لارناكا القبرصي (3-1) ولودغوريتز رازغراد البلغاري على سدوفا الليتواني (2-صفر) وأوستريا فيينا النمساوي على مضيفه أوسيجك الكرواتي (2-1) وريد بول سالزبورغ النمساوي على مضيفه فيتورول كونستانتا الروماني (3-1) .



وتعادل دينامو زغرب الكرواتي مع سكينديربيو الألباني (1-1) وباتي بوريسوف البيلاروسي مع أوليكساندريا الأوكراني (1-1) وكلوب بروج البلجيكي مع آيك أثينا اليوناني سلباً وليجيا وارسو البولندي مع شيريف تيراسبول المولدوفي (1-1) وماريتيمو البرتغالي مع دينامو كييف الأوكراني سلباً. سيريانيوز

2017-08-19 11:28:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق