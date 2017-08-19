توج فريق الجيش ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه رغم تعادله مع مضيفه جبلة من دون أهداف في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة.

ورفع الجيش رصيده إلى 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف تشرين فيما أصبح رصيد جبلة الذي يصارع للبقاء في الدوري 31 نقطة في المركز الثالث عشر.



وعلى ملعب الباسل باللاذقية فاز تشرين الذي ضمن المركز الثاني برصيد 61 نقطة على الطليعة الثامن برصيد 35 نقطة بثلاثة أهداف لهدفين سجل ثلاثية تشرين كنان ديب وباسل مصطفى ومحمد باش بيوك فيما سجل هدفي الطليعة خالد مصطفى وعبد القادر علي.



وحقق النواعير في أرضه وبين جماهيره فوزاً غالياً ومهماً على الوحدة بهدفين دون رد سجلهما ماهر برازي وعلاء الدالي مضيفاً ثلاث نقاط هي الأغلى له ضمن بها بقاءه في الدوري وأصبح رصيده 34 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 53 في المركز الثالث.



وهبط الفتوة إلى دوري الدرجة الأولى رغم فوزه على ضيفه حطين في ملعب الفيحاء بدمشق بهدفين دون رد سجلهما ابراهيم السواس ومؤمن ناجي ليرفع الفتوة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر فيما بقي رصيد حطين عند النقطة 43 في المركز الخامس.



وحسم التعادل السلبي لقاء المجد وضيفه الكرامة في ملعب تشرين بدمشق ليبقى الكرامة في دائرة خطر الهبوط بعد أن أصبح رصيده 33 نقطة في المركز الحادي عشر فيما أصبح رصيد المجد 35 نقطة في المركز التاسع.



وجدد الوثبة آماله في البقاء في الدوري الممتاز بفوزه على ضيفه الشرطة في الملعب البلدي بحمص بهدف دون رد سجله عبد الرزاق البستاني ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر فيما بقي الشرطة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.



وحقق المحافظة فوزاً معنوياً على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد سجله محمد غلاب ليرفع المحافظة رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 49 في المركز الرابع.



وتنحصر المنافسة على الهروب من آخر مركز مؤد للهبوط بين جبلة والوثبة والكرامة حيث سيهبط ناد واحد من الأندية المذكورة ويبقى ناديان فيما آمن النواعير بقاءه لأفضلية مواجهته المباشرة مع جبلة.



وتختتم منافسات هذه الجولة بلقاء هامشي يجمع الجزيرة مع الحرية الهابطين الى دوري الدرجة الأولى في ملعب تشرين بدمشق.



يشار إلى أن نادي الجيش أحرز بطولة الدوري خمس عشرة مرة أعوام 1973-1976-1979-1985-1986-1998-1999-2001-2002-2003-2010-2013-2015-2016-2017.



وأحرز كأس الجمهورية تسع مرات أعوام 1964-1967-1986-1997-1998-2000-2002-2004-2014 كما أحرز كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة عام 2004 والبطولة العسكرية العربية لمرة واحدة عام 2010.