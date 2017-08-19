واصل سعر صرف الدولار، يوم السبت، هبوطه بمقدار ليرتين ليرات, مقارنة بآخر سعر له, حيث وصل إلى 516 ليرة .

وذكرت صفحات متخصصة بسعر الدولار الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة وصل الى 518 ليرة للمبيع، و 516 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل يوم الخميس الماضي في سوق دمشق الى 522 ليرة للمبيع، و 518 ليرة للشراء.

وحفاظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار نوعا ما على استقراره منذ اكثر من عام, حيث ارجع مصرف سوريا المركزي ذلك إلى "الجهود الحكومية بتوجيه كل الدعم المتاح للعملية الإنتاجية والصناعية ".

وأدى تدخل المركزي الذي بدأ منذ 11 ايار عام 2016، إلى تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء بعدما وصل لمستويات قياسية بلغت 650 ليرة، حيث زاد المركزي حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي، عبر ضخ كميات كبيرة وبشكل شبه يومي من الدولار وطرحها للبيع المباشر للمواطنين .