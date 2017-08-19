أكد محافظ درعا، محمد خالد الهنوس، يوم الجمعة, ان معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن مغلق بشكل كامل حتى الآن, ولن يفتح الا تحت إشراف القيادة السورية.

ونفى الهنوس, في تصريح لوكالة (سبونتيك), ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول فتح معبر "النصيب" الحدودي مع الأردن, مؤكداَ اغلاقه كلياَ منذ أكثر من عامين".

وأضاف الهنوس أنه "لم يتم تحديد موعد رسمي لفتح المعبر الذي يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين، على أن يتم تنفيذه تحت القيادة السورية"، مشيراً أن "المعبر لن يتم فتحه والسماح للشاحنات بالدخول إلى سوريا إلا تحت إشراف القيادة السورية".

وكان نشطاء تداولوا عبر صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً تظهر عمالاً يقومون بترميم معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن، وقال النشطاء إن الدولة السورية تتجهز لفتحه من جديد.

وجاء ذلك بعدما اشار وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تموز الماضي الى ان الحديث عن فتح المعبر سابق لأوانه, ولن يتم العامل مع هذا الملف إلا في حال ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب السوري.

وكانت الأردن كشفت شهر حزيران الماضي، أنها "لا تمانع" من اعادة فتح معبر "نصيب" الحدودي مع سوريا، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من حصول "مفاجأت" على حدودها.

وأغلقت الأردن المعبر من جانبها, بعدما إنسحب منه الجانب السوري عام 2015 قبل ان يقرر الجيش الأردني إعتبار كل المنطقة الحدودية مغلقة إلا في حالات إنسانية بالتنسيق مع حرس الحدود فقط.

ويعتبر معبر "النصيب" المعبر الرئيسي بين سوريا والاردن، الذي سبق أن شهد خلال الأعوام الماضية، اشتباكات وعمليات عسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين،

وترتبط الأراضي السورية مع الأردنية عبر معبرين، الأول "نصيب" المسمى بمعبر "جابر" على الطرف الأردني، إلى جانب معبر "درعا" القديم، الذي يقابله "الرمثا" في الأردن.

ويأتي الحديث عن فتح المعبر بعد توصل الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق، في 7 تموز، بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا، وإقامة منطقة "تخفيف توتر" في درعا والقنيطرة والسويداء.