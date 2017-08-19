ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسبانية على حساب برشلونة اخبار الرياضة شارك

توج ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسبانية على حساب برشلونة حين كرر فوزه على غريمه التاريخي (2-0) في إياب المسابقة على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو .

وكان ريال مدريد حقق فوزاً مستحقاً في الذهاب 3-1 على أرضية ملعب كامب نو في برشلونة.



وسجل للفريق الملكي ماركو أسينسيو 4 والفرنسي كريم بنزيمة 39 ليقودا الفريق بغياب الدون كريستيانو رونالدو إلى لقب السوبر العاشر في تاريخ النادي.



وجمع ريال مدريد لقبي السوبر الأوروبي والإسباني بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والدوري المحلي وينتظر بعد أشهر لقب أندية العالم ليكمل الخماسية.



بدوره بات برشلونة بحاجة ماسة لترميم صفوفه قبل انطلاق الموسم، لأنه بدا بأسوأ حالة ممكنة في مباراتي السوبر أمام غريمه الفريق الملكي. سيريانيوز 2017-08-19 11:14:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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