كشفت وزارة الخارجية الروسية, يوم الجمعة, عن جهود مبذولة مع الاطراف الدولية للتحضير لمحادثات عالية المستوى في اجتماع أستانا القادم بشأن سوريا.

ونقلت وكالة (تاس) عن بيان للوزارة قولها ان "موسكو تبذل مع الضامنين الآخرين (تركيا وإيران) والمراقبين (الأردن والولايات المتحدة والأمم المتحدة) لعملية أستانا، وكازاخستان، فضلا عن الحكومة السورية وممثلي جماعات المعارضة المسلحة المشاركة في الهدنة، جهودا لإعداد الاجتماع الدولي السادس بشأن سوريا، على أعلى مستوى في أستانا".

وجاء ذلك عقب يومين على اعلان وزارة الخارجية الكازاخستانية عن مشاورات تجريها الدول الضامنة للهدنة لتحديد موعد محدد لعقد مفاوضات استانا 6 بشأن سوريا.

وتوقع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الخميس الماضي عقد مفاوضات أستانا في أوائل أيلول المقبل.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران استضافت في 7 اب الجاري اجتماعا لمدة يومين على مستوى الخبراء للدول الضامنة تحضيراَ للقاء الرئيسي في استانا حول سوريا والذي من المقرر عقده اواخر شهر اب الجاري.

وشددت الوزارة على أن "إمكانية تركيز قوات مختلف الأطراف في سوريا على مكافحة الإرهاب، كانت إحدى النتائج الرئيسية لتخفيف حدة التصعيد في سوريا الناتج عن عملية أستانا."

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.