أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة، أن الفصيل المعارض "فيلق الرحمن" الذي ينشط في غوطة دمشق الشرقية، قد انضم إلى الهدنة في سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، نشرته وسائل اعلام، أن التوقيع على اتفاقية انضمام "الفيلق" لنظام وقف إطلاق النار تم في جنيف بحضور ممثلين عن الوزارة والفصيل السوري المعارض. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأكدت الوزارة أنه بتوقيع الفيلق على الاتفاقية، أصبحت كافة الفصائل المعارضة التي تنشط في الغوطة الشرقية مشاركة في نظام الهدنة.

وجاء في بيان أن الاتفاقية تنص على توقف "الفيلق" عن أي عمليات قتالية، بما في ذلك منع عمليات قصف تستهدف البعثات الدبلوماسية في دمشق.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "فيلق الرحمن" أكد استعداده لمحاربة إرهابيي "داعش" و"جبهة النصرة" بلا هوادة، كما أنهم اقترحوا إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصيل في منطقة تخفيف التوتر.

ولم يصدر عن الحسابات الاعلامية التابعة للفيلق اي تاكيد بهذا الخصوص.

وكانت وزارة الدفاع الروسية وقعت في 22 من شهر تموز الماضي، على اتفاقية مماثلة مع "جيش الإسلام" الذي تنشط وحداته في الغوطة الشرقية أيضاً.

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

وجاء الاتفاق في الغوطة بعدما تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الجاري.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) وقعت خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز