لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وإصيب 8 آخرين الجمعة في حادث طعن شهدته مدينة توركو الفنلندية.

ونقلت وسائل اعلام عن الشرطة قولها، إنها أطلقت النار على شخص واحد واعتقلته.

وذكرت وسائل إعلام فنلندية، أنه شوهد شخص واحد على الأقل ملقى على الأرض بعد سماع طلقات نارية في وسط مدينة توركو جنوب غرب فنلندا، مشيرة إلى أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به وأصابته في ساقه واحتجزته.

وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء بعيدا عن وسط المدينة وذلك في رسالة عبر حسابها على تويتر.

وتعرضت عدة مدن في العالم، بالفترة الأخيرة لحوادث طعن, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

سيريانيوز