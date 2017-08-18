كشف مصدران مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن ستيف بانون كبير المستشارين الاستراتيجيين، في البيت الأبيض سيغادر منصبه.

وذكرت شبكة الأخبار الأمريكية (سي ان ان) أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي، أكدت في بيان، نبأ رحيل بانون، وقالت "كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون اتفقا على أن اليوم هو الأخير لبانون في البيت الأبيض. نحن نشعر بالامتنان له ونقدر خدمته ونتمنى له الأفضل".

وأوضحت المصادر أنه كان على بانون الاختيار بين تقديم استقالته أو عزله من منصبه.

وكان ترامب انتقد بانون خلال الأيام الأخيرة، ومنها الخميس الماضي، إذ كان يشعر بالغضب من تصريح لبانون في مقابلة صحفية يعارض وجهة نظر الرئيس بشأن كوريا الشمالية وإنه قام بتغييرات شخصية في وزارة الخارجية.

وشغل بانون منصبه في البيت الأبيض منذ 7 أشهر، وشهد البيت الأبيض مؤخرا رحيل بعض موظفيه البارزين، ومنهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين والمتحدث السابق شون سبايسر.

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