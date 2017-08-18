قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، يوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة لا تخطط للبقاء في سوريا بعد دحر "داعش" ويجب أن يقود السوريون بلادهم بأنفسهم".









وقالت في مؤتمر صحفي للصحفيين ان "هدفنا هو هزيمة تنظيم داعش وعدم القيام بأي شيء آخر غير ذلك. ونريد للسوريين أن يقود بلادهم، لا الولايات المتحدة ولا قوى أخرى، بل من قبل السوريين فقط", مضيفا "هذا ليس هدفنا (البقاء في سوريا)، هدفنا هو دحر تنظيم داعش".



وكان المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو، قال الخميس، إن القوات الأمريكية ستبقى شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "داعش" هناك, معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لها مصلحة استراتيجية في البقاء.



وكان المسؤول الثاني في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" روبرت جونز قال في 23 تموز الماضي، ان مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا، بعد طرد مقاتلي تنظيم داعش من الرقة، مشيراً إلى وجود عمل أكبر ينتظرهم في سوريا.



وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" نشر قوات في عدة مناطق في شمال سوريا منها قاعدة جوية قرب بلدة كوباني. وساند التحالف "قوات سوريا الديمقراطية" بضربات جوية وقصف مدفعي وقوات خاصة على الأرض.



يشار إلى ان واشنطن تقود تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، كما يقدم الدعم العسكري لتحالف عربي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" أساساً فيه، يشن حملة "غضب الفرات" لاسترجاع الرقة من "داعش".



سيريانيوز