علمت سيريانيوز من مصدر خاص بان الحكومة التركية بدأت بمنح سوريين مقيمين فيها الجنسية التركية.

وبحسب المصدر الخاص الذي لم يرغب بالافصاح عن اسمه فقد تلقى يوم الجمعة عدد من السوريين المقيمين في مدينة مرسين بطاقة الهوية التركية ( كمليك ) عبر البريد .

وكان اجراءات لمنح سوريين مقيمين في تركيا الجنسية التركية قد بدأت مع نهاية العام الماضي 2016.

وبحسب بعض التقارير الاعلامية فان عدد المتقدمين وفق هذه الاجراءات للحصول على الجنسية التركية اكثر من 20 الف سوري موزعين في العديد من المدن التركية.

وتواصلت سيريانيوز مع احد الذين حصلوا على الجنسية التركية ( محمد ) وقال بانه تلقى اولا رسالة من البريد الرسمي التركي تخطره بحصوله على الجنسية فيما تم تسليمه ظرفا يتضمن بطاقة الهوية الجمعة.

وتعتبر تركيا في رأس قائمة الدول التي تستقبل لاجئين ومقيمين سوريين وصولوا اليها على مدى عمر سنوات الازمة السورية الستة.

وفرضت تركيا شروط صعبة منذ قرابة العامين لدخول السوريين الى اراضيها بعدما كانت عملية الدخول خلال سنوات الازمة الاولى ميسرة ولا تتطلب اية اجراءات.