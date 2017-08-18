استطاع باحثون ارسال إشارات فيديو عبر موجات "تيراهيرتز" عالية التردد بدلاً من موجات المياكروويف العادية، ما يمهد لانشاء شبكة انترنت لاسلكية أسرع 100 مرة من الحالية.

وبحسب "ديلي ميل" فإن موجات تيراهيرتز تسمح للبيانات بالانتقال عند حد 50 غيغابايت في الثانية، وهذا يوفر سرعات تصل إلى 100 مرة أسرع من الحد الممكن الوصول إليه حالياً وهو بحده الأقصى 500 ميغابايت.

وبحسب الباحثين، فإن نقل البيانات بسرعة عالية تم بمعدلات خطأ منخفضة، ويمكن تطبيق الابتكار الجديد في شبكات تيراهيرتز اللاسلكية المستقبلية، وتتمتع موجات تيراهيرتز بترددات أعلى من الموجات الصغيرة أو أشعة مايكروويف، وبالتالي فهي أكثر قدرة على نقل البيانات.