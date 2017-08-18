كشف تقرير لشركة Bernstein، أن "غوغل" دفعت حوالي 3 مليار دولار أميركي ليبقى محركها المحرك الافتراضي في أجهزة "آبل" الذكية خلال عام 2017.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن "غوغل" قد تستمر بدفع تلك المبالغ سنويًا دون تردّد نظرًا للعائدات الكبيرة التي تحصل عليها. لكنها في نفس الوقت، قد تتخلّى عن هذا الأمر وتلجأ لتوفير المبلغ انطلاقًا من مبدأ أن مُستخدمي أجهزة "آبل" سيعودوا لاستخدامه بطبيعة الحال على اعتباره محرّك البحث الأفضل.

ودفعت "غوغل" عام 2014 مليار دولار أمريكي فقط من أجل استخدام محرك بحثها داخل نظام تشغيل أجهزة "آبل" الذكية واعتباره افتراضي.