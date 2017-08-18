اعتمدت "فيسبوك" تصميماً جديداً لقسم "آخر الأخبار"، ضمن تطبيقها على أجهزة "آي او اس" و"آندرويد".

وبحسب " TechCrunch" فإن التصميم الجديد بدأ بالوصول لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يتم اختبار الرابط المُباشر للقسم في نسخة التطبيق على "أندرويد"، في حين توفر للمستخدمين على هواتف "آيفون".

وعند الضغط على خبر معين ضمن "آخر الأخبار"، سيتم عرض تفاصيله مع عرض مصادر ثانية لزيادة المصداقية.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت عن هذه التغييرات أيار الماضي، عندما قالت إن آخر الأخبار ستظهر ضمن التطبيق بحلّة جديدة تُركّز فيها على عرض الخبر من أكثر من مصدر، مع إمكانية الانتقال بين الأخبار عن طريق شريط أُفقي