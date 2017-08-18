كشفت "ال جي" عن معلومات خاصة بنظام هاتف V30 القادم قبل إطلاقه، وكانت أهم ميزة هي Graphy.

وبحسب theverge، فإن ميزة Graphy الموجودة في الوضع اليدوي بتطبيق الكاميرا بالهاتف، تسمح للمستخدمين بتطبيق نفس النمط من صورة احترافية مختارة على صورهم، حيث يتم تطبيق إعدادات التصوير من الصورة المختارة للصور التي تم التقاطها بكاميرا الهاتف.

ولم تكشف "ال جي" عن آلية عمل هذه الميزة، إن كانت كل صورة ستطلب سرعة تصوير متطابقة مع الضوء المحيط، لكن من المفترض أن تقوم هذه الميزة بإعادة إنشاء الشكل بدلًا من وضع مؤثرات مباشرة على الصورة.