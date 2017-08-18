اكتشفت إحدى الشركات الأمنية، بعض البرمجيات الخبيثة ضمن متجر تطبيقات "غوغل بلاي" تحوي برامج تجسس.

وبحسب موقع "فورتشين"، فإن شركة "لوك آوت" الأمنية، اكتشفت برمجيات خبيثة موجودة بشكل خفي داخل 104 تطبيقات تم تحميلها أكثر من 3.2 مليون مرة على أجهزة المستخدمين، وهذه البرمجيات تحمل اسم "سونيك سباي"، تعمل على التحكم بالهواتف عن بعد.

ويستطيع المستخدم إرسال الرسائل واستقبالها بشكل طبيعي، لكن في الخلفية تقوم هذه البرمجيات الخبيثة بالتحكم بالعديد من وظائف الهاتف الأساسية.

وعند كل مرة يقوم بها المستخدم بفتح أحد التطبيقات المستنسخة ترسل المعلومات التي تم جمعها إلى قراصنة يستغلونها في اختراق الهاتف عن طريق توجيه التطبيق بالقيام بأمور بعينها.