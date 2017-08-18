قال وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، أنه لا يمكن عزل سوريا، والعلاقات معها لم تنقطع، ومن مصلحة البلدين والشعبين تفعيل الاتفاقات الموقعة.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن الحاج حسن قوله أن "العلاقات بين سوريا ولبنان هي مصالح عميقة وستستمر ولنا كلبنانيين كل المصلحة في استمرارها".

وعن انطلاق معرض دمشق الدولي، قال الوزير اللبناني إن "معرض دمشق الدولي هو دليل على تعافي سوريا الاقتصادي بعد التعافي العسكري والأمني وبعد الانتصارات التي حققتها سوريا وحلفاؤها على المشروع الأمريكي والإسرائيلي والإرهابي في سوريا".

وأكد الوزير اللبناني أن "المشاركة اللبنانية في معرض دمشق الدولي هي، في هذه الظروف، مشاركة طبيعية وضرورية في الانتصار والفرح ولنكون معا في عملية النهوض الاقتصادي اللبناني والسوري وعملية إعادة الإعمار في سوريا".

وكان وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، والزراعة غازي زعيتر، افتتحوا الجناح اللبناني في معرض دمشق الدولي، بحضور حشد كبير من أعضاء الوفد اللبناني ومشاركة نحو 40 شركة لبنانية.

وسبق أن أعلن وزيرا الصناعة والزراعة اللبنانيان أن زيارتهما إلى دمشق هي تلبية لدعوة رسمية لزيارة سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، إذ جاءت زيارة الوزراء اللبنانيين الثلاثة وسط جدل وانقسام في الأوساط السياسية اللبنانية، حيث أيدت أطراف مؤيدة للنظام السوري (حزب الله وحركة أمل) الزيارة واعتبرتها طبيعية نظرا لوجود علاقات دبلوماسية بين البلديْن، في حين رفض الفريق الاخر المحسوب على “تيار المستقبل” الزيارة وأي تنسيق مع حكومة النظام السوري, حيث اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ان الزيارة لن تمثل الدولة.

وانطلقت مساء الخميس 17 آب الجاري، فعاليات الدورة الـ59 من معرض دمشق الدولي، بحضور شخصيات سياسية وثقافية واقتصادية.

سيريانيوز