الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 730 موقعاً لإرهابيين في سوريا الاخبار المحلية شارك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية دمرت 730 موقعا للإرهابيين في سوريا خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان إن "القوات الفضائية الجوية نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 290 مهمة قتالية دمرت خلالها 730 موقعا للإرهابيين في سوريا". وأوضحت الوزارة أنه يتم "تحديد الأهداف بمساعدة طائرات دون طيار حيث قامت بأكثر من 120 طلعة استطلاعية في الفترة ذاتها". يشار إلى أن روسيا تنفذ عملية عسكرية في سوريا بدأتها نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت القوات الروسية من قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية مقراً لها، وتقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي. سيريانيوز

2017-08-18 12:29:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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