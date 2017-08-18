أطبق الجيش النظامي، يوم الجمعة، الحصار على مجموعة كبيرة من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حماة، محققاً تقدماً بالسيطرة على مساحات جديدة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، إن الجيش النظامي بالتعاون مع القوات الرديفة، خاض خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات "داعش" الإرهابي، على محور تل الصوانة بريف حمص الشرقي بالتوازي ومحور قرية الفاسدة بريف سلمية الشرقي.

وانتهت الاشتباكات، بحسب (سانا)، بإطباق الحصار على مجموعة كبيرة من إرهابيي التنظيم، في بلدة عقيربات بريف سلمية، كما تم إحباط جميع محاولات التنظيم افشال عملية اطباق الحصار.

وكانت وحدات الجيش النظامي على اتجاه اثريا، سيطرت يوم الخميس، على مسافة 13 كم على طريق أثريا-توينان-الكريم وعدة مرتفعات حاكمة على الاتجاه ذاته وقضت على أفراد من التنظيم.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، ان القوات الجوية الروسية تقوم بعمليات استطلاع جوي على مدار الساعة وتدمير العربات والشاحنات المحملة بالسلاح الثقيل، لمنع هروب عناصر "داعش" باتجاه دير الزور.

وكان النظامي سيطر يوم الأربعاء ، على عدد من التلال الحاكمة على اتجاه أثريا بريف حماه الشرقي، كما سيطر نارياً على قرى الفاسدة ـ عمشة ردة, بعد معارك مع "داعش".

وسيطر الجيش النظامي في الايام الاخيرة على عدد من النقاط الحاكمة في محيط منطقة خرائب الكتنة جنوب غرب قرية مارينا بالاضافة عدد من النقاط الحاكمة جنوبَ منطقة أثريا, وحقق تقدما باتجاه بلدة عقارب بريف حماه.

كما شن النظامي, مؤخرا, عملية عسكرية ضد (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه, وتمكن من احكام السيطرة على نقاط استراتيجية على خط البترول.

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي وريف حماه, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.

سيريانيوز