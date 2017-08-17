خميس يفتتح الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي

افتتح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، مساء الخميس، معرض دمشق الدولي في دورته التاسعة والخمسين بمدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

وأكد خميس في كلمة ألقاها خلال الافتتاح أن "الذي لم تستطع إدراكه والنيل منه القوى المعادية لسوريا هو مستوى التماسك المؤسساتي للدولة، حيث لا تزال البنية المؤسساتية قائمة سليمة وصلبة والذي تأثر هو الموارد".

وتابع خميس "هذه هي مؤسسات الدولة السورية التي استطاعت أن تجهز هذا الملتقى الدافئ والتي ستكون قادرة بالتعاون معكم على أن تعيد للاقتصاد السوري ألقه وقوته".

وأعرب خميس عن "استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم لتعزيز علاقتنا الاقتصادية مع مختلف الدول وتسهيل كل الإجراءات لتنفيذ العقود والصفقات ومشاريع التعاون التي سيشهدها المعرض".

وحضر الافتتاح عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية والفنية.

وتشارك في المعرض 43 دولة، منها 23 دولة شاركت بشكل رسمي عبر سفارتها و 20 دولة سجلت مشاركات تجارية لها.

ومن بين الدول المشاركة العراق ومصر والإمارات العربية وفنزويلا وروسيا وإيران والصين, فضلا عن مشاركة شركات من دول أوروبية مثل اليونان وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، بالرغم من العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.

ويتضمن معرض دمشق الدولي مشاركات العديد من رجال الأعمال والمثقفين والفنانين والإعلاميين العرب لزيارة المعرض والاطلاع على الأنشطة الاقتصادية والثقافية في سوريا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة ال59 من معرض دمشق الدولي لتسعة أيام بدءاً من ال17من آب الجاري وتستمر حتى ال26 منه.

يشار الى معرض دمشق الدولي عاد الى الساحة بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا.

سيريانيوز