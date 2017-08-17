كشف المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو، يوم الخميس، إن القوات الأمريكية ستبقى شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "داعش" هناك.

ونقلت وكالة (رويترز) عن سلو قوله "نعتقد أن الولايات المتحدة لها مصلحة استراتيجية في البقاء".

وتابع سلو "مؤكد هم لديهم سياسة استراتيجية لعشرات السنين للأمام. ومن المؤكد أن يكون (هناك) اتفاقات بين الطرفين على المدى البعيد. اتفاقات عسكرية.. اتفاقات اقتصادية.. اتفاقات سياسية ما بين قيادات مناطق الشمال... والإدارة الأمريكية".

ومن جانبه، الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف هناك "الكثير من المعارك التي يتعين خوضها .. حتى بعد هزيمة الدولة الإسلامية في الرقة".

وأضاف ديلون أن "الدولة الإسلامية ما زال لها معاقل في وادي الفرات" في إشارة إلى محافظة دير الزور جنوب شرقي الرقة.

وقال ديلون دون الخوض في تفاصيل "مهمتنا... هزيمة الدولة الإسلامية في مناطق محددة في العراق وسوريا وتهيئة الظروف لعمليات متابعة لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

كما قال متحدث باسم البنتاغون إريك باهون للوكالة، ان "وزارة الدفاع لا تناقش الأطر الزمنية لعمليات مستقبلية. لكن نحن ما زلنا ملتزمين بتدمير الدولة الإسلامية ومنع عودتها".

وكان المسؤول الثاني في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" روبرت جونز قال في 23 تموز الماضي، ان مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا، بعد طرد مقاتلي تنظيم داعش من الرقة، مشيراً إلى وجود عمل أكبر ينتظرهم في سوريا.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" نشر قوات في عدة مناطق في شمال سوريا منها قاعدة جوية قرب بلدة كوباني. وساند التحالف "قوات سوريا الديمقراطية" بضربات جوية وقصف مدفعي وقوات خاصة على الأرض.

يشار إلى ان واشنطن تقود تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، كما يقدم الدعم العسكري لتحالف عربي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" أساساً فيه، يشن حملة "غضب الفرات" لاسترجاع الرقة من "داعش".

سيريانيوز