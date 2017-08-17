انطلقت، مساء الخميس، الدورة الـ59 لمعرض دمشق الدولي، في أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق، وذلك بعد انقطاع دام 5 سنوات بسبب الحرب في البلاد.

وحضر الافتتاح عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية والفنية.

وتشارك في المعرض 43 دولة، منها 23 دولة شاركت بشكل رسمي عبر سفارتها و 20 دولة سجلت مشاركات تجارية لها.

ومن بين الدول المشاركة العراق ومصر والإمارات العربية وفنزويلا وروسيا وإيران والصين, فضلا عن مشاركة شركات من دول أوروبية مثل اليونان وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، بالرغم من العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق.

ويتضمن معرض دمشق الدولي مشاركات العديد من رجال الأعمال والمثقفين والفنانين والإعلاميين العرب لزيارة المعرض والاطلاع على الأنشطة الاقتصادية والثقافية في سوريا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة ال59 من معرض دمشق الدولي لتسعة أيام بدءاً من ال17من آب الجاري وتستمر حتى ال26 منه.

يشار الى معرض دمشق الدولي عاد الى الساحة بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا.

سيريانيوز