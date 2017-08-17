اقترحت ​وزارة الدفاع الروسية​ "إنشاء مجالس محلية في مناطق تخفيف التوتر ب​سوريا​ تضم ممثلين عن ​المعارضة السورية​ و​الحكومة السورية​".

وتوجهت وزارة الدفاع الروسية برسالة متلفزة إلى السوريين، داعية إلى مشاركة الجميع في محاربة الإرهاب وتشكيل مجالس محلية للمصالحة في مناطق تخفيف التوتر.

وقال نائب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا المعني بمسائل المصالحة، الفريق سيرغي كورالينكو،إن المرحلة القادمة من عملية المصالحة الوطنية يجب أن تشمل استئناف عمل مؤسسات السلطة المحلية في البلدات التي تشملها مناطق تخفيف التوتر", مضيفا أن "المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا يقترح تشكيل لجان مصالحة في تلك المناطق، ستضم ممثلين عن البلدات والحكومة السورية وشخصيات معارضة ذائعة الصيت".

وتابع كورالينكو "أناشد جميع السوريين الذين يريدون تحرير بلادهم من الإرهاب واستعادة السلام في أرضهم بأن جهودنا المشتركة فقط ستسمح بوقف الحرب وعودة السلام إلى سوريا", لافتا الى أنه "مع تحرير الأراضي السورية من التنظيمات الإرهابية، يدرك المزيد من ممثلي المعارضة ضرورة إيقاف الحرب الأهلية والانتقال إلى التسوية السياسية".

وأكد كورالينكو أن "العمليات القتالية في مناطق تخفيف التوتر في سوريا قد توقفت، وبدأ المدنيون يتلقون المساعدات الإنسانية بالتزامن مع الشروع في إعادة إعمار الطرق ومنشآت شبكتي المياه والكهرباء، وتوفير الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم".

واردف "نشرت مراصد الشرطة العسكرية الروسية على أطراف هذه المناطق من أجل منع الاستفزازات والرقابة على الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية، وذكر بأن روسيا تعمل بالتعاون مع الشركاء في إيران وتركيا من أجل إقامة منطقة لتخفيف التوتر في محافظة إدلب.

يشار الى انه تم في عمان الاتفاق بين روسيا والأردن والولايات المتحدة على إقامة منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا، وخلال الأسبوعين الأخيرين أنشئت منطقتان لتخفيف التوتر في الغوطة الشرقية وشمال مدينة حمص.