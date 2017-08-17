دخلت قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى مناطق بالغوطة الشرقية لدمشق .

وذكرت مصادر معارضة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر، مؤلفة من (48) شاحنة , دخلت مدينة دوما وبلدتي الشيفونية و حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية.

وتتضمن المساعدات الانسانية مواد غذائية وطبية, بحسب المصادر.

وسبق ان دخلت قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، اواخر تموز الماضي، إلى بلدة النشابية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية لدمشق للمرة الأولى منذ سنوات من الحصار.

كما دخلت منذ اقل من شهر قافلة مساعدات أممية منطقة دوما .

ويأتي إيصال المساعدات للغوطة الشرقية بريف دمشق، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مصر، خلال مفاوضات مع ممثلي المعارضة المسلحة، لإنشاء آلية لوقف التصعيد في الغوطة، وإيصال قوافل المساعدات للمنطقة.