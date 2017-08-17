مفاوضات أستانا قد تجري أوائل أيلول

توقع الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الخميس, حدوث بداية "لتحولات نوعية" في الازمة السورية في بداية شهر ايلول المقبل.

ونقلت وسائل اعلام عن دي ميستورا قوله, في مؤتمر صحفي, ان" بداية الشهر القادم سيشكل بداية لتحولات نوعية في الأزمة السورية.. في نهاية اب سيطلبون مني عقد مؤتمر صحفي، وسيتعين علي تقديم تقرير حول المفاوضات التقني والتحدث حول جولة جديدة".

وعن المفاوضات السورية, اشار دي ميستورا الى ان "مفاوضات أستانا حول تثبيت الهدنة في سوريا قد تجري في أوائل أيلول, ومن المتوقع أن تستأنف بعدها المفاوضات السياسية في جنيف

وتجري الدول الضامنة مشاورات لتحديد موعد محدد لعقد مفاوضات استانا 6 بشأن سوريا, بحسب ما اعلنته الخارجية الكازاخستانية.

واشار دي ميستورا الى "تأجيل المشاورات الفنية قبل المفاوضات في جنيف لتمكين المعارضة من التوصل إلى رؤية واضحة لخوض الحوار".

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا في ايلول, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا مؤخرا.

وعن انفاق "خفض التوتر" بسوريا, أكد دي ميستورا أن "اتفاقيات خفض التصعيد أدت إلى الحد من العنف في بعض المناطق"، مشيرًا إلى أن "موسكو تعهدت بنشر شرطتها العسكرية لمراقبة مناطق خفض التوتر".

ونشرت موسكو مؤخرا كتائب من قوات الشرطة ونقا تفتيش ومراكز مراقبة في المنطقة الجنوبية وفي شمال حمص, بعد التوصل لاتفاق حفض التوتر في المنطقتين.

وفي حديث حول المساعدات الإنسانية وإيصالها للسكان، قال دي ميستورا: "يتم تجهيز المساعدات لكل من مخيم اليرموك وكفريا والفوعة".

ودخلت مساعدات انسانية اممية في الاونة الاخيرة الى بعض المناطق السورية, بموجب اتفاقات خفض التصعيد بسوريا.