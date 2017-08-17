أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الاربعاء, عن مشاورات تجريها الدول الضامنة للهدنة لتحديد موعد محدد لعقد مفاوضات استانا 6 بشأن سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن وزير الخارجية الكازخستاني خيرت عبد الرحمنوف, قوله في تصريحات للصحفيين, ان "الدول الضامنة راضية جدا عن المشاورات التي يجرونها اليوم بما في ذلك حول تحديد جدول الأعمال والتاريخ المحدد لإجراء جولة جديدة للمحادثات في إطار عملية أستانا لتسوية الوضع بسوريا".

وكانت العاصمة الإيرانية طهران استضافت في 7 اب الجاري اجتماعا لمدة يومين على مستوى الخبراء للدول الضامنة تحضيراَ للقاء الرئيسي في استانا حول سوريا والذي من المقرر عقده اواخر شهر اب الجاري.

وسبق ان رجح وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف عقد الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حول سوريا أواخر شهر آب الجاري.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.