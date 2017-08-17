أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الخميس, مرسوماً يقضي بمنح دورة امتحانية إضافية وعام اسثتنائي للطلاب الراسبين والمستنفدين في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.

ونص المرسوم, الذي حمل رقم 253 لعام 2017, على منح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 ومنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها .

كما نص على منح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية إضافية وعاما استثنائيا ومنح طلاب درجة الماجستير المسجلين في سنوات المقررات الراسبين أو المنقولين نتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية واحدة وعاما استثنائيا في العام الدراسي 2017-2018.

ويحدّد موعد الدورة الإضافية بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي الحالي، بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحانات المسموح بها داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.

ويمنح المرسوم الطلاب، الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان، عامًا استثنائيًا (2017- 2018)، ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا منها، منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017.

ويقضي المرسوم بنقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل 5 مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أو غير إدارية على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة, أما في السنة التحضيرية في الكليات الطبية فينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا كان يحمل 4 مقررات على الأكثر.

ويستفيد من المرسوم الطالب الذي استنفد أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في العام الدراسي 2016- 2017.

ويحق لطالب السنة التحضيرية في الكليات الطبية الذي استنفد فرص الرسوب في نهاية العام الدراسي 2016-2017 , تغيير قيده إلى اختصاص آخر وفق القواعد العامة لتغيير القيد .

ويمنح المرسوم طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2017-2018 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

كما يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي 2010- 2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017.

ويمنح المرسوم ايضا طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية واحدة في العام الدراسي 2017-2018 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

كما يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب درجة الماجستير الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017.

وينص المرسوم على منح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2017 مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الأساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة/ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

ويحق لكل طالب سجل في مرحلة أطروحة الماجستير وتم فصله بدءا من العام الدراسي 2010-2011 وحتى نهاية العام الدراسي 2016-2017 لأي سبب كان عدا الأسباب التأديبية , إعادة قيده في مرحلة الأطروحة وفق رسوم التعليم الموازي خلال موعد أقصاه 15-9-2018 .

ويسمح المرسوم للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 ولم يسجل في الجامعة أن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه إذا توافرت الشروط الآتية..

1- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي 2017-2018 في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

2- أن يحقق العلامة والشروط الأخرى المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

ويسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية الذي تقدم إلى المفاضلة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017 وقبل في اختصاص ولم يسجل في الجامعة أن يسجل في هذا الاختصاص في بداية العام الدراسي 2017-2018 ولا تحسب الفترة من تاريخ قبوله وحتى تاريخ تسجيله في الجامعة في العام الدراسي 2017-2018 من حياته الجامعية.

وتعد فترات انقطاع طالب مرحلة الإجازة عن الدراسة خلال الفترة منذ بداية العام الدراسي 2010-2011 وحتى نهاية العام الدراسي 2016-2017 وتقدم لامتحانات بعض الأعوام الدراسية خلال هذه الفترة ولم يتقدم إلى امتحانات الأعوام الأخرى فترات إيقاف تسجيل ولا تحسب من مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويسوى وضع الطالب على هذا الأساس في بداية العام الدراسي 2017-2018.

ولا يستفيد الطالب المستنفد المشمول بموجب أحكام هذا المرسوم من التأجيل الدراسي عن خدمة العلم .

وكان الأسد اصدر المرسوم رقم 246 لعام 2016 يقضي بمنح دورة امتحانية إضافية وعام استثنائي للطلاب الراسبين والمستنفدين في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا.

و سبق أن أصدرت عدة مراسيم بدورات استثنائية لمراحل دراسية أخرى، بهدف مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها الطلبة جراء الأحداث التي تشهدها سوريا.