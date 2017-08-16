كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني إبراهيم رحيم بور، عن زيارة قريبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة الإيرانية طهران، "لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المجالات".

ونقلت مواقع اخبارية تركية عن "إرنا" الرسمية في إيران إن رحيم بور، أجرى مباحثات مع وكيل وزير الخارجية التركي أوميت يالتشين، خلال مرافقته لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في زيارته لتركيا.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "لحسن الحظ أن لإيران وتركيا مواقف ورؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية خاصة حفظ وحدة الأراضي والسيادة الوطنية وكذلك تقوية التضامن الوطني بين القوميات والمكونات السياسية في العراق وسوريا".

وبحسب موقع "ترك برس" فقد أشار وكيل الخارجية التركية إميد يالتشين بهذا الخصوص إلى الحوار والتعاطي الإقليمي بين إيران وتركيا، وأضاف: "إن للبلدين رؤى مشتركة في مختلف القضايا الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وصون وحدة أراضي سوريا والعراق".

وأضاف يالتشين: "إن موقف تركيا الصريح والواضح حول إجراء الاستفتاء في كردستان العراق تم الإعلان عنه مرارا وإن تركيا تؤكد علي الحفاظ علي وحدة الأراضي العراقية وينبغي على إقليم كردستان العراق في هذا المسار، التعاطي والتعاون الكامل والبناء مع الحكومة المركزية للعراق".

وأشاد يالتشين بتعامل طرفي مفاوضات أستانة لحفظ وإرساء وقف إطلاق النار في سوريا، وأكد ضرورة مواصلة هذا المسار لحل وتسوية قضايا المنطقة السياسية، حسبما أوردت وكالة إرنا الإيرانية.

وأضاف يالتشين أن "التعاون والتنسيق بين إيران وتركيا وروسيا يعد خطوة مؤثرة لخفض التوتر وإرساء السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة ولابد من استمرار هذه الوتيرة".