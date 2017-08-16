أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر, يوم الاربعاء, عن عزمها إجراء إصلاحات عاجلة بسد الطبقة في محافظة الرقة, الأكبر في سوريا, والذي تعرض لأضرار نتيجة المعارك وأعمال القصف في محيطه.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إنجي صدقي, في تصريح لوكالة (رويترز), ان "قضية المياه تمثل الأولوية بالنسبة لنا الآن ".

واضافت إنجي صدقي ان "سد الطبقة الذي تعرضت غرفة التحكم الخاصة به للدمار هو المصدر الرئيسي للكهرباء لكل سوريا ويوفر مياه الري للرقة ودير الزور وريف دمشق", مبينة ان "اللجنة تبحث أعمال الصيانة للمضخات وتوفير زيت التشحيم".

وتمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول الرقة آواخر تموز للمرة الأولى منذ 4 أعوام لتفقد حجم الدمار الناجم عن اعمال القصف والمعارك.

وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري مولدات منذ بضعة أشهر لمواصلة تشغيل السد لكن الأمر يحتاج الآن إلى مهندسين

وسيطرت قوات "سوريا الديمقراطية منذ ايار الماضي على مدينة الطبقة وسد الطبقة في ريف الرقة الغربي بشكل كامل, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وأسفرت المعارك مؤخرا بين "قوات سوريا الديمقراطية"، وتنظيم "داعش" وعمليات قصف التحالف في محيط سد الطبقة, الأكبر في سوريا،عن حدوث أضرار في السد, وخروج بعض تجهيزاته عن الخدمة, وسط مخاوف من انهياره, وذلك قبل إجراء عمليات الإصلاح اللازمة.

وعن حجم الدمار في مدينة الرقة, اشارت إنجي الى تعرض الكثير من المدارس والمنازل والمستشفيات والمراكز الطبية للدمار, بسبب القصف المتواصل داخل المدينة.

وكان الصليب الأحمر اعلن, يوم الاثنين, ان عدد الفارين جراء عمليات القتال في مدينة الرقة وصل الى اكثر من 200 الف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

واسفرت العمليات العسكرية في الرقة عن عمليات نزوح اهالي, حيث قدرت الامم المتحدة مؤخرا عدد الفارين من الرقة منذ نيسان 200 الف شخص, كما قدرت عدد المحاصرين في المنطقة بحوالي 30 إلى 50 ألف شخص.

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" في 6 حزيران هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت عدة أحياء فيها.

وبحسب التحالف الدولي, فانه تمت استعادة أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة من قبضة مسلحي التنظيم, فيما توقعت "قوات سوريا الديمقراطية" امتداد معركة تحرير الرقة لأربعة أشهر