سقوط ضحايا بقذائف على السلمية بريف حماه الاخبار المحلية شارك

سقط ضحايا, يوم الاربعاء, جراء سقوط قذائف صاروخية على شمال شرق السلمية بريف حماه.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان قذائف صاروخية أطلقها مسلحون على الجهة الشرقي من ناحية السعن شمال شرق السلمية, ما اسفر عن مقتل شخص واصابة 6 اخرين بجروح. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-08-16 23:43:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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