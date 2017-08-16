سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين, يوم الاربعاء, جراء تجدد الغارات التي شنها طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في مناطق بالرقة ودير الزور.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف استهدف قريتي الطيانة والجلاء وبلدة صبيخات في ريف دير الزور الشرقي ما أدى لوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المكان.

وفي الرقة, اشارت المصادر الى سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء غارات شنها طيران التحالف على حيي الوحدة والنهضة وحارة البدو في المدينة.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

يشار الى ان التحالف الدولي اعترف, الشهر الجاري, بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .