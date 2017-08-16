أعلن وزير الكهرباء زهير خربوطلي, يوم الأربعاء, عن تحسن في وضع الكهرباء لجميع المحافظات خلال فترة معرض دمشق الدولي, والذي سينطلق اعتبارا من يوم غد الخميس.

واشار خربوطلي, في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية, الى ان "التيار الكهربائي لمدينة حلب سيعود خلال فترة قريبة جداً".

ولفت الوزير الى ان "جميع المحافظات ستشهد تحسناَ في الكهرباء خلال فترة معرض دمشق الدولي".

وكان خربوطلي نفى الشهر الماضي الانباء التي تحدثت عن زيادة في ساعات التقنين الكهربائي, بعد العطل الذي اصاب محطة توليد جندر بمحافظة حمص.

وكشف الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري عن مساعيها لتحسين الواقع الكهربائي وتخفيف ساعات التقنين, عبر اتخاذ اجراءات وتدابير اقتصادية جديدة, من بينها الاتفاق مع الجانب اللبناني لبيع كمية محدودة من الكهرباء لقاء استيراد الفيول لتشغيل محطات التوليد المتوقفة عن العمل.

وتشهد دمشق وباقي المحافظات تحسناً في الكهرباء, ليصل التقنين 3 قطع مقابل 3 وصل, بعد ارتفاع ساعات التقنين لعدة ساعات, مع انقطاعات عشوائية, لاسباب أرجعتها مصادر حكومية إلى نقص في الفيول واستهداف حقول الغاز والنفط.

ويواجه قطاع الكهرباء بسوريا ظروف وتحديات نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.