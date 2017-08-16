قال وزير الخارجية التركى مولود جاووش اوغلو إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف سيزور تركيا لبحث الوضع في محافظة إدلب شمالي سورية ، بحسب ال بي بي سي.

وأفادت بعض وسائل الإعلام التركية أن المسؤول الروسي قد يصل اليوم إلى تركيا.

وتشهد ادلب الخارجة عن سيطرة النظام تواجد عدة جماعات مسلحة فيها من ضمنها جبهة النصرة وجماعات اسلامية متشددة.

ويعاني اهل المحافظة من ممارسات كثير من عناصر هذه التنظيمات التي تتبع لقيادات متعددة وتعتنق ايديولجيا متباينة تحاول فرضها على مناطق سيطرتها.

وقد تم الاسبوع الماضي ترحيل جماعات تابعة للنصرة من "جرود عرسال" في لبنان بعد تدخل حزب الله اللبناني المدعوم من ايران عسكريا.

كما استقبلت ادلب على مدى السنوات الماضية جماعات مسلحة من المعارضة وعوائلهم في اطار صفقات ابرمها النظام لوقف اطلاق النار في عدة مناطق في محيط دمشق.