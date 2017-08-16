قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء، إن توريد ذخائر كيميائية أمريكية وبريطانيا للمسلحين بسوريا، امر " لا يستوعبه العقل", وذلك تعليقاَ على الاتهامات التي وجهتها دمشق لدول غربية بتزويد مواد وذخائر كيماوية لمقاتلي المعارضة السورية..

وكتبت زاخاروفا على حسابها الرسمي على موقع (فيسبوك) "هذا هو مدى التزامهم بالقانون الدولي وانتصار الديمقراطية!. توريد مواد سامة للإرهابيين، مع تقديم صور أطفال قتلى كتغطية.. إنه أمر خارج نطاق ما يستوعبه العقل".

وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد, وجه يوم الاربعاء, اتهاماَ للولايات المتحدة الامريكية وتركيا وبريطانيا بامداد المسلحين في سوريا بمواد وذخائر كيماوية, تم اكتشافها بعد تحرير بعض المناطق من قبل الجيش السوري .

ويواجه النظام السوري اتهامات بشن الكيماوي على خان شيخون بادلب, الذي اودى بحياة عشرات الاشخاص, في حين استنكرت سوريا, بحسب التصريحات الرسمية, الاتهامات ونفتها, داعية مرارا الى اجراء تحقيق محايد وموضوعي, , لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية افادت في تقرير لها مؤخرا، عن استخدام غاز السارين المحظور في هذا الهجوم..

ويتبادل النظام والمعارضة مراراً الاتهامات بخصوص تعرض عدة مناطق لاسيما في حلب وادلب وريف دمشق للاستهداف بغاز الكلور, وسط تأكيدات مستمرة من قبل التصريحات الرسمية بان سوريا تخلصت من الكيماوي بشكل كامل.

سيريانيوز