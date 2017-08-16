الاتحاد الاسباني يفرض عقوبة الإيقاف 5 مباريات على النجم البرتغالي رونالدو اخبار الرياضة شارك

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف 5 مباريات على نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل رونالدو الهدف الثاني خلال المواجهة التي حسمها ريال مدريد لمصلحته 3-1، قبل أن يطرده الحكم بداعي محاولة الحصول على ركلة جزاء وهمية.



قرار الإيقاف جاء بناء على تقرير حكم المباراة الذي ذكر أن رونالدو قام بدفعه احتجاجاً على الطرد، ليعاقب بالغياب عن مواجهة إياب السوبر الإسباني، إضافة إلى أول 4 مواجهات من الدوري. سيريانيوز 2017-08-16 19:32:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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