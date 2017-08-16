نفى الحرس الثوري الايراني, يوم الاربعاء, شن أي عمليات ميدانية مستقلة في سوريا, رداّ على نشر قناة (الميادين) مقطع فيديو حول بدء عملية انتقام من تنظيم "الدولة الاسلامية" ( داعش).

ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول العلاقات العاملة في الحرس الثوري، رمضان شريف قوله ان "الحرس الثوري ليس له عمليات ميدانية مستقلة في سوريا, و لا نؤيد الفيديو الذي نشرته "الميادين"، لكن ردنا ضد داعش على الطريق".

ونشرت قناة (الميادين), في وقت سابق, مقطع فيديو قالت إنه لعناصر من "الحرس الثوري" يقومون بهجوم عسكري ضد مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا ثأرا لمقتل العسكري الايراني محسن حججي نحرا على يد التنظيم قبل أيام.

ولقي عدد عناصر الحرس الثوري بينهم ضباط بمختلف الرتب خلال المعارك مع الجيش النظامي في عدة مناطق بسوريا .

وكانت طهران، كشف في تشرين الثاني الماضي، أن عدد مقاتليها الذين قتلوا في سوريا تجاوز الألف، منذ بدء دعمها للنظام السوري في الحرب الداخلية التي قاربت على إتمام عامها السادس.

.ويقاتل إلى جانب الجيش النظامي عناصر من الحرس الثوري ومقاتلين من "حزب الله" اللبناني وعناصر عراقية وأفغانية أشهرها "لواء أبو الفضل العباس".