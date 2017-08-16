أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو, يوم الاربعاء, أن روسيا أكثر تفهما لموقف تركيا بشأن وحدات "حماية الشعب" الكردية السورية من الولايات المتحدة.

وتدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

من جهة اخرى, اشار أوغلو في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الى ان "قائد الجيش الروسي سيزور تركيا لمناقشة الوضع في محافظة إدلب التي تسيطر عليها "جبهة النصرة".

وجاء ذلك بعد أيام على اعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن إجراءات تتخذها بلاده على الحدود مع محافظة إدلب ، حيث يتواجد تنظيمات على صلة بـ"جبهة النصرة".

وسيطرت "هيئة تحرير الشام" (النصرة) سابقا مؤخرا على المنطقة الحدودية ومعظم محافظة إدلب خلال اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام مع جماعة "أحرار الشام".