واصل سعر الذهب، يوم الاربعاء، انخفاضه وذلك بمقدار 200 ليرة عن آخر سعر له, حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 18500 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات في دمشق سعر غرام الـ21 بـ18500 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15857 ليرة.

ويعود انخفاض السعر محلياً نظرا لانخفاض سعر الأونصة عالميا، حيث وصلت الى 1271 $

وكان سعر غرام الذهب عيار الـ21وصل يوم الثلاثاء الى 18700 ليرة، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ16029 ليرة.

ويشهد سعر الذهب محلياً في الفترة الأخيرة نوعاً من الاستقرار، وسط تقلبات طفيفة، وخاصة بعد ربط سعره بسعر صرف الدولار الرسمي، بعد أن كانت الجمعية تعتمد سعرا وسطياً بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.