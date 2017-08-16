الجيش اللبناني يقصف مواقع داعش في جرود الفاكهة وراس بعلبك الاخبار المحلية شارك

قصفت مدفعية الجيش اللبناني، ليل الثلاثاء, بشكل كثيف، مواقع "داعش" الإرهابي في جرود الفاكهة ورأس بعلبك.









وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان القصف العنيف طال مواقع التنظيم في جرود القاع، الجاري التحضير لتحريرها", مشيرة الى ان القصف تزامن مع زيارة قائد الجيش اللبناني، العماد جوزف عون، لثكنة فوج حماية الحدود البرية في رأس بعلبك، حيث اطلع على كافة الاستعدادات الميدانية للمعركة المتوقعة ضد "داعش".



وأكد العماد عون، الذي وصل على متن طوافة عسكرية إلى منطقة الحدود اللبنانية السورية، لضباط الفوج وأفراده أن "الوطن بأسره يثق بقدرتهم على حسم المعركة ويقدم الدعم المطلق" لهم, بحسب الوكالة.



ويعتزم الجيش اللبناني بدء عملية عسكرية ضد تنظيم داعش وذلك بعد ايام من تمكن حزب الله من طرد مسلحي "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا)، من الجرود الموازية المحيطة ببلدة عرسال والتي تبلغ مساحتها ثلثي المساحة التي ما زال يحتلها مسلحو "داعش".



سيريانيوز

2017-08-16 11:44:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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