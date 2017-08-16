قصف الجيش النظامي, يوم الاربعاء, مواقع للمعارضة المسلحة في كفربطنا وجسرين وجوبر وعين ترما, كما تشهد عدة محاور في جوبر اشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلين معارضين.









وقال مصادر مؤيدة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش استهدف مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" في كفربطنا وجسرين بالقطاع الأوسط بقذائف المدفعية الثقيلة.



من جهتها, قالت مصادر معارضة إصابة العديد من المدنيين جرّاء القصف المدفعي الذي استهدف مدينة كفربطنا بالغوطة الشرقية .



واشارت المصادر الى النظام جدد قصفه لحي جوبر وبلدة عين ترما وسط اشتباكات عنيفة تجري على عدة محاور



وازدادات حدة عمليات قصف الجيش النظامي في الايام الاخيرة على جوبر وعين ترما, في اطار حملة عسكرية بدأها في حزيران الماضي.



ويخضع حي جوبر في شمال شرق دمشق وبلدات وريف الغوطة الشرقية المجاورة إلى الشرق من دمشق لسيطرة عدة فصائل معارضة مثل "جيش الاسلام", "فيلق الرحمن", "جبهة النصرة" طوال معظم فترات الصراع الممتد منذ ستة أعوام.



سيريانيوز



