مسؤول تركي: استفتاء كردستان ينتهك الدستور العراقي ويزيد من زعزعة المنطقة الاخبار السياسية شارك

قالت الحكومة التركية إن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المقرر الشهر المقبل ينتهك الدستور العراقي وسيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.









وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في أنقرة "الاستفتاء سيسهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة" مضيفا أن قرار المضي قدما في تنظيم التصويت "ينتهك دستور العراق".



وأفادت وكالة "رويترز" السبت الماضي بأن سلطات إقليم كردستان العراق لا تزال تخطط لإجراء استفتاء على استقلال الإقليم في الموعد المعلن سابقا، أي 25 أيلول المقبل.



وحاولت واشنطن إقناع أربيل بتأجيل الاستفتاء، إذ أكد بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستنان أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون طالب رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي الجمعة، بإرجاء موعده.



وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني, اعلن في تموز عام 2014, "عزمه إجراء استفتاء على استقلال الإقليم خلال أشهر", الا ان هذه الاستفتاء لم يتم.



ويطالب الأكراد منذ عقود بإنشاء دولة مستقلة لهم، لكنهم لايزالون منقسمين بين العراق وسورية وتركيا وإيران, فيما يعارض المجتمع الدولي، بما فيه تركيا وإيران المجاورتان للعراق، والولايات المتحدة، تقسيم العراق.







سيريانيوز





2017-08-16 12:09:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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