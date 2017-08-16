قال تقرير عرض على القناة الثانية الاسرائيلية, يوم الثلاثاء أن إيران تبني منشأة في شمال غرب سوريا لصنع صواريخ طويلة المدى وعرض صورا للأقمار الصناعية قال إنها لموقع قيد الإنشاء.









وأظهر التقرير صورا قال إن قمرا صناعيا إسرائيليا التقطها وتظهر موقعها في شمال غرب سوريا قرب بلدة بانياس على البحر المتوسط قائلا إن بعض الإنشاءات تشير إلى أن متفجرات ستخزن هناك.



وشبه صور المباني التي قال إنها لمصنع صواريخ قرب طهران بمنشآت في الموقع السوري وقال إنه هناك وجها قويا للشبه بينها.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الأسبوع الماضي من أن إيران تعزز موطئ قدمها في حليفتها سوريا بينما يجري طرد مقاتلي تنظيم داعش وقال إن إسرائيل تتابع التطورات وسترد على أي تهديد.



وتنتقد اسرائيل بشدة الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية الست ومن بينها الولايات المتحدة عام 2015 مع إيران للحد من برنامجها النووي مقابل رفع للعقوبات المتعددة الأطراف.



وتزعم إسرائيل بأن الاتفاق فشل في منع أن تشكل الأسلحة الإيرانية تهديدا لوجودها, فيما تقول إيران إن برنامحها النووي للأغراض السلمية فحسب.



يشار الى ان الولايات المتحدة فرضت الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على إيران بسبب برنامحها للصواربخ الباليستية وقالت إن "الأنشطة الخبيثة" التي تمارسها طهران في الشرق الأوسط قلصت أي "إسهام إيجابي" من اتفاق 2015.



سيريانيوز



