كشفت تسريبات جديدة عن التاريخ المتوقع للكشف عن نسخة "آندرويد 8.0" والتي تحمل الحرف الرمزي "O" دون معرفة اسمها حتى اليوم.

ونقلت وسائل إعلام عن دافيد رودوك، رئيس تحرير موقع Android Police، قوله إن تاريخ الكشف عن الاسم الرسمي للنسخة الجديدة من "آندرويد" في 21 شهر آب الجاري، مشيراً إلى أنه استطاع معرفة اسمه لكنه لا يود "إفساد المفاجآة".

وكانت أكثر التوقعات رواجاً بخصوص اسم النسخة، هي "أوريو" باسم بسكويت الشوكولاتة الشهيرة، وهو ينسجم مع عادة "غوغل" بتسمية إصدارات "أندرويد" على أسماء الحلوى.

وفي تاريخ 21 آب الحاليّ، العالم بانتظار كسوف كامل للشمس سيؤدي لحجبها بشكلٍ كامل من قبل القمر، وسيظهر القرص الخاص بها في السماء بشكلٍ أسود، مايشبه شكل بسكويت "اورويو".