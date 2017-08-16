مؤسس "آندرويد" يحدد موعد الكشف عن هاتف شركته الجديد علوم وتكنولوجيا شارك

أكد أندي روبن، مؤسس "أندرويد" الذي غادر "غوغل" وصاحب شركة Essential، إن الأسبوع القادم سيشهد تحديد الموعد الرسمي لوصول هاتف الشركة الجديد للأسواق بنظام تشغيل منافس لـ "آندرويد".

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن شركة Essential بدأت بإرسال دعوات لبعض المستخدمين لحضور حدث خاص بها يوم 25 آب الجاري في مدنية لوس أنجليس Los Angelesالأمريكية. والدعوات موجّهة لمن قاموا بطلب الهاتف مسبقًا فقط، وليست للجهات الإعلامية أو الصحفية، وذلك بعد أن نجحت الشركة الأسبوع الفائت في تأمين استثمار وصل لـ 300 مليون دولار أمريكي من شركتي أمازون وTencent.

2017-08-16 00:48:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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