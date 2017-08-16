كشفت تقارير مختصة، عن قيام "فيسبوك" باختبار تطبيق سري خاص بالصين التي تمنع شبكة التواصل الاجتماعي من التواجد ضمن اراضيها.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن التطبيق السري الخاص بالصين الذي تختبره "فيسبوك" خاص بالصور ويدعى Colorful Balloons، وقد تم نشهره ضمن متجر تطبيقات "آبل" الصيني تحت اسم شركة Youge.

ويعتبر اسم Youge اسماً مزيفاً يطابق اسم سيدة تمت مشاهدتها في اجتماعات ما بين "فيسبوك" والحكومة الصينية، بينما يطابق تصميمه لتصميم تطبيق مشاركة الصور Moments، دون أية إشارة صريحة إلى "فيسبوك".

وحظرت الصين "فيس بوك" منذ عام 2009، ومؤخراً طبقت حظر جزئي على "واتساب"، بينما تسعى "فيسبوك" لإيصال شركته للأراضي الصينية للإستفادة من 700 مليون مستخدم إنترنت فيها.