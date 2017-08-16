طرحت "سامسونغ" نسخة المتصفح الخاص بها Samsung Internet لجميع الهواتف التي تعمل بنظام "آندرويد 5.0" والنسخ الأعلى، بعد حصره بهواتف محدودة مثل "نيكسوس" و"بيكسل".

وبحسب " play.google"، فإن المتصفح لازال في ( وضع بيتا ) إلى الآن لذلك قد تواجهه المستخدمين بعض المشاكل والتي تحتاج إلى فترة من الزمن لحلها وإطلاق النسخة النهائية المستقرة من المتصفح .

ويقدم المتصفح الخاص بـ "سامسونغ" الكثير من المزايا مثل الوضع الليلي وقبول الاضافات التي تحظر الاعلانات وتأمين الروابط بالبصمة او رمز Pin بالإضافة دعم مشاهدة الفيديوهات بزاوية 360 درجة دون الحاجة لنظارة .