أطلقت AMD أسرع وحدة معالجة مركزية في العالم لأجهزة الكومبيوتر، باسم Ryzen Threadripper 1950X.

وبحسب "العربية نت"، فإن وحدة المعالجة التي بدأت الشركة بشحنها إلى الأسوقا، تحوي 16 نواة، ماجعل الشركة تقول إنها انتزعت من "إنتل" للمرة الأولى منذ عشر سنوات أسرع وحدة معالجة مركزية بتردد أساسي يصل إلى 3.4 غيغاهيرتز وبتردد أعظمي يصل إلى 4 غيغاهيرتز.

وأكدت شركة "أي إم دي" إلى أنها توفر بهذه الشريحة أداءاً أفضل بنسبة 38% ضمن نفس الفئة السعرية مع معالجات "إنتل".

ويعد هذا الأمر إنجازاً بالنسبة للشركة البالغة قيمتها السوقية للأسهم 12.1 مليار دولار بالمقارنة مع شركة "إنتل" البالغة قيمتها السوقية للأسهم 172 مليار دولار، كما انها تعتبر أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم.